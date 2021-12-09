جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي للتطوع بمشاركة 250 متطوع

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي، الإحتفال باليوم العالمى للتطوع، وأقيم هذا الاحتفال تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية، الدكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الإجتماعية، الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال وتحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أميرة رجب المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بالصندوق ومنسق جامعة حلوان، والطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب يوسف إبراهيم أمين اللجنة العليا للجوالة والخدمة العامة، وذلك بمشاركة (250) متطوع من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

حيث أقيم على هامش الإحتفال مهرجان ثقافي فني تحت شعار أنت أقوى من المخدرات، بدأت الاحتفالية بتحية العلم والسلام الوطني كما تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات منها مسيرة وورش عمل فنية و مسابقات البوستر الفنى والكاريكاتير، ثم تم تنفيذ المبادرات التوعوية على مستوى الجامعة بالكامل، إلى جانب عقد ندوة موسعة بمشاركة مختلف كليات الجامعة تحت عنوان آليات العمل التطوعى فى خفض الطلب على المخدرات، وقد تم عرض الأعمال الفنية البوسترات والكاريكاتير التي نفذها طلاب نشاط الجوالة الموهوبين.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن التطوع أصبح أسلوب حياة للشباب الواعي المثقف المحب لوطنه، مؤكدًا على أهمية التطوع وضرورة ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لطلاب الجامعة وهذا يعود بدوره إلي زيادة انتماء الطلاب لجامعتهم وبلادهم لأنهم أصبحوا أشخاص مؤثرين في أماكنهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دور الجوالة في خدمة وتنمية المجتمع والمساهمة فى إدماج طلاب الجامعة في بناء مجتمعاتهم من خلال المساعدة المطلوبة في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يدعم تقوية الشعور بالانتماء لدى الشباب تجاه مجتمعهم، كما تساهم فى تنمية العلاقات البناءة مع الآخرين واتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في مشروعات خدمة وتنمية المجتمع.



