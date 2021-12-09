منتخب جامعة أسيوط للكرة الطائرة طالبات يفوز بالمركز الأول في أسبوع الفتاة الجامعية

فاز منتخب الكرة الطائرة طالبات مؤخراً بالمركز الأول في اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية) للعام الجامعي 2021 / 2022 والذي أقيم بالأقصر تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر: شباب جامعات الجمهورية الجديدة".



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على إيمان الجامعة العميق بالدور الهام الذي تلعبه الأنشطة الطلابية خاصةً الرياضية في بناء شخصية الطلاب والطالبات وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط عن اهتمام الدولة بإقامة الأنشطة والبرامج الشبابية بالمناطق السياحية لتعريف الشباب بمعالم مصر السياحية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن تماشيًا مع رؤية مصر 2030م.



وأعرب الدكتور شحاتة غريب عن فخره واعتزازه بطالبات الجامعة والإنجاز الرياضي الذي حققنه باللقاء الرياضي بالأقصر بمشاركة 600 طالبة يمثلون 24 جامعة مصرية، متقدماً بالشكر للقائمين على النشاط الرياضي بالجامعة على رعايتهم الكاملة للطالبات حتى تحقيق هذا الفوز، داعياً إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية وبصفة خاصة في أقاليم مصر والوجه القبلي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وفي إطار المشروع القومى للياقة البدنية.