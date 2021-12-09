تحرير 2518 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حررت الجهات المعنية، خلال الـ ر24 ساعة الماضية، 2518 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

- عقوبة مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت، في شهر سبتمبر الماضي تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرور الجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفاً بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات

وفي حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد.

وفي حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وللحصول على هذا الملصق يؤدى المرخص له رسماً يتراوح بين 75 إلى 300 جنيه سنويا، وتحتسب قيمة الرسم وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف علي الملصق، ويسدد نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.