إطلاق برنامج نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي في المدارس

أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرنامج الأغذية العالمي، المرحلة الأولى من برنامج نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي في المدارس، في أربع محافظات هي قنا، سوهاج، الأقصر والفيوم.

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي من خلال المناظرات وإشراك المعلمين والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ويتزامن إطلاق هذه المبادرة مع فاعليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي أطلقها المجلس القومي للمرأة منذ عدة أيام تحت شعار "كوني" والتي تستمر حتى 10 ديسمبر، تلك الحملة التى يحتفل بها العالم أجمع كل عام والتي تهدف إلى خلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قائلة: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم التعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي في إطلاق هذا البرنامج الذي يعد فرصة هامة لنشر الوعي بقضايا المرأة عبر الأجيال المختلفة من خلال إشراك المعلمين والمعلمات والطلاب ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارة، وأوجه رسالة الى طالبات المدارس بأن المرأة المصرية تعيش حاليا عصر ذهبى فى ظل إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة أهمية تمكينها، وقد شهد هذا العصر تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة فى جميع المجالات ووصولها إلى المواقع القيادية، وأطالب كل فتاة أن تعرف حقوقها وأن تطالب بها، وأن تحلم و تسعى لتحقيق أحلامها بكل قوة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع الأديان السماوية تحترم المرأة، وأن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة تؤصل احترام المرأة داخل الأسرة وخارجها حتى في مفرداتنا اللغوية اليومية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توعية الطلبة والطالبات بأهمية دور المرأة في المجتمع.

ويتم تنفيذ مبادرة نادي المناظرات في بعض محافظات صعيد مصر للمساعدة على تغيير بعض المفاهيم السلبية حول قضايا النوع الاجتماعي والتي تتواجد بشكل أكبر في تلك المحافظات.

وهدف المبادرة هو رفع الوعي في المدارس المستهدفة من خلال المناظرات التي تتيح مجال واسع للبحث وتقديم أوجه النظر المختلفة بصورة بناءة مما يساهم في تغيير تلك المفاهيم الخاطئة.

وأوضحت ناؤوكو فوكوناجا، القائمة بأعمال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، عن دور البرنامج قائلة: "يعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الشركاء الحكوميين على تنفيذ المشاريع والمبادرات القومية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 ومن ضمنها قضايا تمكين المرأة، نحن فخورين بكوننا شركاء في هذه المبادرة التي تعمل على الاهتمام بآراء طلاب اليوم وتنميتهم ليصبحوا قادة المستقبل".

ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بداءً بتدريب المدربين في وحدات تكافؤ الفرص ومشرفي التعليم في وزارة التربية والتعليم، ثم يتم نقل التدريب إلى مشرفي التربية والتعليم في المنطقة التعليمية والمدرسين في المدارس المختارة، وآخر مرحلة هي إطلاق دوري المناظرات في المدارس الحكومية الإعدادية والمدارس المجتمعية، مدارس الفصل الواحد، في المحافظات المذكورة.

وتم تطوير المحتوى الفني لهذه المبادرة ليشمل التدريب ثلاثة محاور هي، مفاهيم النوع الاجتماعي، ومهارات النقاش، والمهارات الشخصية والتواصل النشط.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة في محافظة الأقصر بدعم من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وفي محافظات قنا وسوهاج والفيوم بدعم من التعمير الألماني ضمن برنامج مبادلة الديون.