مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي ومؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسونج كي هون مساعد رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية KEITI مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية KEITI.

ووقع المذكرة المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وJECHUL YOO رئيس المؤسسة الكورية للصناعات البيئية والتكنولوجية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع مذكرة التفاهم بين "الإنتاج الحربي" ومؤسسة "KEITI" الكورية يأتي فى ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي، لافتاً إلى أن هذا التوقيع يأتي من منطلق قيام الوزارة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

وأشاد الوزير "مرسي" بدور KEITI على مدار العشر سنوات الماضية لدعمها للبلدان الشريكة بطرق مختلفة، حيث قدمت حلولاً لحل معظم المشكلات البيئية الشديدة، خاصة بعد أن تم تعيين "KEITI" كعضو من الممثلين الأسيويين لدى الأمم المتحدة في تقرير سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الكوري تاريخي وممتد فقد تم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة JST الكورية لتوريد خطوط مصانع تدوير المخلفات لمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج ومصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بالمنيا ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة بالغربية.

وأكد الوزير "مرسي" على حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات، لتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية ، و بما يساهم في حماية البيئة من التلوث، تعميق التصنيع المحلي، تقليل الفاتورة الاستيرادية، توفير العملات الأجنبية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه أوضح سونج كي هون، مساعد رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية KEITI أن مؤسسته تتبع وزارة البيئة الكورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع الإنتاج الحربي في مجال إدارة المخلفات، خاصةً أن إقامة مصانع ومحطات تدوير المخلفات من شأنه زيادة القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصري، كما أعرب أيضًا عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي، مُتمنيًا تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا في مختلف المجالات، خاصةً مجال إدارة المخلفات لتحقيق تنمية شاملة.

كما أثنى "هون" على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، وكذا دورها في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء خبرتها الممتدة في هذا المجال.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى تطلع الجانبين لإقامة شراكات مثمرة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.