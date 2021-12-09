برلماني يثمن استجابة الحكومة لمطلبه بتغليظ عقوبة تخلف الطفل عن المدرسة

توجه النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بالشكر للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لسرعة استجابتها لمطلبه بشأن تغليظ العقوبة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه قد تقدم بهذا المقترح اثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمام نائب وزير التعليم الدكتور رضا حجازى، والدكتور وليد ماهر، ولاقى استحسانا كبيرا أثناء المناقشة، لا سيما وأن القانون الحالى الذي هو منذ الثلاثينيات، ويوجب غرامة قدرها عشرة جنيهات فقط فى حالة انقطاع الطفل عن المدرسة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح قانون بشأن بتعديل بشأن تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد.

وكان قد أكد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، على أهمية توفير مظلة وحماية اجتماعية لذوى الهمم، بجانب التشريعات القانونية، التى نجحت فى كفالة حقوقهم وتقديم كافة سبل الدعم الاجتماعية والتعليمة والصحية، موضحا أن سرعة تطبيق المقترح المقدم من إحدى أبطال ذوى الهمم حول إصدار بطاقات شخصية بطريقة برايل، لتيسير التعامل اليومى لهم، مع الجهات الحكومية المختلفة، سيكون خطوة هامة مكملة لحقوق متحدى الإعاقة.