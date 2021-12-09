الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 162 متهمًا بـ408 أسلحة نارية وبيضاء فى المحافظات

الأمن المصري
الأمن المصري

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة عن ضبط 162 متهمًا بحوزتهم 408 قطع أسلحة نارية وبيضاء تنوعت ما بين (2 رشاش جرينوف، و28 بندقية آلية، 28 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 130 فردًا محليًّا، 1443 طلقة نارية متنوعة، و65 خزينة متنوعة، و211 قطعة سلاح أبيض).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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