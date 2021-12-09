وكيل تعليم مطروح يلتقي اللجنة الخاصة بمعاينة إنشاء فصول الطاقة الشمسية بسيوة

التقى عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اللجنة الموفدة من الإدارة العامة للتعليم الفني لمعاينة إنشاء فصول متخصصة لتركيب وصيانة الطاقة الشمسية بواحة سيوة.

وضمت اللجنة كلا من سمير عبدالله سليم مدير إدارة الخطة بالتعليم الفني، محمد كمال كامل إدارة الخطة، حسن أحمد السعداوي موجه عام عملي طاقة شمسية وكهرباء، مصطفى سليمان مصطفى موجه عام كهرباء، محمد محمد عباس موجه عام طاقة شمسية وذلك بمقر ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني.

وناقش وكيل تعليم مطروح نتائج زيارة اللجنة لواحة سيوة بداية الأسبوع الحالي، حيث جاءت توصياتها بالموافقة على انطلاق الإجراءات التنفيذية واستصدار القرار الوزاري الخاص بإنشاء تخصص فني تركيب وصيانة الطاقة الشمسية بمدرسة سيوة الصناعية بنين والذي يعد التخصص الأول من نوعه بمحافظة مطروح.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولمسئولى التعليم الصناعى والخطة للدعم المتواصل لمنظومة التعليم الفني مؤكداً أن المحافظة شهدت فتح العديد من الفصول الفنية النوعية ذات التخصصات الجديدة لأول مرة فى مصر بمدن مرسى مطروح وسيدى برانى وسيوة والضبعة والتى جاءت برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إيماناً بأهمية التعليم الفنى والذى يعد القاطرة البشرية الحقيقية، لإنجاز التنمية الشاملة ودوره المؤثر والإيجابى فى تخريج كوادر فنية مدربة قادرة على تحمل المسئولية وتفى باحتياجات سوق العمل المحلى فى المستقبل القريب.

وكان عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أمس الأربعاء، اجتماعا مع مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح وأحمد مستور أمين عام النقابة وأعضاء النقابة بمقر ديوان عام المديرية في مدينة مرسي مطروح بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية.