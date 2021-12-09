سفر وسمعة طيبة.. توقعات برج السرطان لعام 2022

هنأت جولي علي خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية الأمة المصرية والعالم بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأن هذا العام سيكون أفضل بكثير من العاميين الماضيين فهو عام الأمان، وذلك لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهر على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أم الثاني هو برج التحول والتغيير والاحساس والمشاعر.

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سينتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيحصلون على السعادة التي لطالما تمنوها، وتتيسر العديد من الأمور المهنية.

وإليك توقعات برج السرطان لعام 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي:

الحياة المهنية: من أكثر الأشخاص المحظوظة في 2022، لأن محور الخسوف والكسوف على المحور الترابي، ففي الخمس شهور الأولى لديك فرص مثالية للسفر والهجرة والدراسات العليا، ومن أواخر مايو سيدخل المريخ في الحمل، وسيقدم لك النجاح العملي، وارتفاع في سمعتك وصيتك.

سيتوجب عليك اتخاذ القرارات الصائبة في مرمي الأول، واحرص على تنفيذ النصائح التي توجه إليك.

الحياة الصحية: من منتصف أغسطس سيدخل المريخ في بيتك الـ12 وهو برج الجوزاء، يجب عليك الانتباه على صحتك وخاصة النفسية، حتى لو اضطررت اللجوء لطبيب، واحرص على تناول الوجبات الغذائية التي تمد الجسد بالطاقة، وكذلك العصائر المفيدة.

الحياة العاطفية: الكسوف والخسوف على محور بيتك الـ11 وبيتك الخامس، الأول يعني الدعم من الأصدقاء وتحقيق الأهداف والأماني، والثاني يعني الرومانسيات والحب والبدايات والمهارات والأطفال، فسيكون لديك ضغطا على المستوى العاطفي، حاول تجنب أي خلافات، وقم بتحسين علاقتك بأولادك والمقربين منك، خاصة إذا كنت تمتلك أخ صغير.

