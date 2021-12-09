الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مسجد بشبرا الخيمة

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بالقليوبية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع بمسجد بلال القديم ببهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.

 كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمسجد بلال القديم بحارة فاروق بلال متفرع من شارع داير الناحية بجوار مسجد الشهداء بهتيم بشبرا الخيمة.

 انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتولت النيابة التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه.

في وقت سابق نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك في القومية العربية بمنطقة أوسيم دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بشارع المسابك في القومية العربية بمنطقة أوسيم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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