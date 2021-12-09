الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشديدات أمنية مكثفة قبل الحكم على «سفاح الإسماعيلية»

محاكمة سفاح الاسماعيلية
محاكمة سفاح الاسماعيلية

شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل حكمها على عبد الرحمن نظمي الشهير "بدبور" والمعروف إعلامياً بسفاح الإسماعيلية، والذى أقدم على قتل مواطن وقام بقطع رأسه وفصلها عن جسده وسط المارة بلا رحمة.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، والمستشار ولاء محمد وجدى الطاهر عضو يمين، والمستشار ياسر حسنى مدبولى عضو شمال، قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية "سفاح الإسماعيلية " حتى اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجارى لصدور قرار المحكمة في القضية مع استمرار حبس المتهم عبد الرحمن نظمي الشهير بعبد الرحمن دبور. 

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المجنى عليه، كما استمعت إلى محامي المتهم والتي عيَّنته هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم لعدم وجود محامٍ يدافع عنه، واستمعت إلى الشهود منهم أم المتهم وأخته وجارة وآخرين.   

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على الجاني لما ترتب على تلك الواقعة من أثر سيئ على المجتمع وإثارة الرأي العام. 

وكان محيط مجمع محاكم الإسماعيلية شهد  تعزيزات أمنية مشددة، وذلك بالتزامن مع وصول عبد الرحمن دبور "سفاح الإسماعيلية " مرتكب واقعة ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده أمام المارة في الطريق العام؛ حيث واصلت محكمة جنايات الإسماعيلية الإثنين الماضي ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية. 

وكانت محكمة جنايات  الإسماعيلية قررت السبت، تأجيل قضية المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية، مع ندب المحامي أشرف ثابت للدفاع عن المتهم وإعطائه نسخة من أوراق القضية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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