الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية فى القليوبية

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة في القليوبية حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لضبطه بكمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية وذخيرة.

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعلى الفور جرى استصدار إذن النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم خلالها ضبط "أ ر ح" 32 سنة، عاطل، مقيم بسرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، حال تواجده بمحل سكنه.

وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، و8 طلقات من ذات العيار، و50 طلقة عيار 9 مم، و43 كيسا من مخدر الأيس بوزن 430 جراما، و368 تذكرة هيروين، و425 قرصا مخدرا كبتاجون، و200 جرام من مخدر الحشيش، و3 اسطمبات خشبية لإعادة تدوير مخدر الحشيش، و5 أسلحة بيضاء مطواة وكتر، و2 ميزان ديجيتال، و9900 جنيه، و3 هواتف محمول، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته في ترويج المواد المخدرة.. حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة الخانكة القليوبية المواد المخدرة أسلحة نارية سلاح نارى

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