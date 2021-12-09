ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 1281 حكما قضائيا بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط عامل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر تحت "سرقات عامة نشاط مستمر"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في تهمة "سرقة بالإكراه"، وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها تمكن ضباط إدارة مرور سوهاج من ضبط دراجة بخارية ماركة هوجن حمراء اللون قيادة شخص تركها وانصرف، وتم التحفظ عليها بالحجز الإداري بإدارة مرور سوهاج، لاستكمال الفحص والاستعلامات، وباستكمال الفحص بمعرفة قسم مباحث المرور تم عرض الدراجة النارية المضبوطة بشارع الشهيد - دائرة قسم أول سوهاج والمتحفظ عليها بالحجز الإداري وبعرضها على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج.

تبين أنها دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ماركة هوجن حمراء اللون تحمل شاسية موتور رقم بالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقمي الموتور والشاسيه، تبين أن الدراجة وسبق لها الترخيص دراجة نارية سوهاج ومقيدة باسم شخص يقيم مركز جهينة بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي لقطاع الأمن العام برقم دراجة نارية سوهاج ورقمي الشاسية والموتور واللوحة، تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر عن بلاغ المجنى عليه "عصام ج ع س" المقيم مركز جهينة تم إعلان مالك الدراجة البخارية للحضور لإنهاء الإجراءات القانونية نحو استلام الدراجة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا الأحداث، وتم ضبط "3" قضايا تسول بالطريق العام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1281" حكما، وفـي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 162 مخالفة متنوعة.