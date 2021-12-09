الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 1281 حكما قضائيا بسوهاج

حملة امنية
حملة امنية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط عامل ومقيم قسم أول سوهاج والمسجل شقي خطر تحت "سرقات عامة نشاط مستمر"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في تهمة "سرقة بالإكراه"، وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها تمكن ضباط إدارة مرور سوهاج من ضبط دراجة بخارية ماركة هوجن حمراء اللون قيادة شخص تركها وانصرف، وتم التحفظ عليها بالحجز الإداري بإدارة مرور سوهاج، لاستكمال الفحص والاستعلامات، وباستكمال الفحص بمعرفة قسم مباحث المرور تم عرض الدراجة النارية المضبوطة بشارع الشهيد - دائرة قسم أول سوهاج والمتحفظ عليها بالحجز الإداري وبعرضها على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج.

 تبين أنها دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ماركة هوجن حمراء اللون تحمل شاسية موتور رقم بالاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقمي الموتور والشاسيه، تبين أن الدراجة وسبق لها الترخيص دراجة نارية سوهاج ومقيدة باسم شخص يقيم مركز جهينة بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي لقطاع الأمن العام برقم دراجة نارية سوهاج ورقمي الشاسية والموتور واللوحة، تبين أنها مبلغ بسرقتها في واقعة المحضر عن بلاغ المجنى عليه "عصام ج ع س" المقيم مركز جهينة تم إعلان مالك الدراجة البخارية للحضور لإنهاء الإجراءات القانونية نحو استلام الدراجة.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا الأحداث، وتم ضبط "3" قضايا تسول بالطريق العام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1281" حكما، وفـي مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 162 مخالفة متنوعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

نهاية «دبّور».. الإعدام لـ«سفاح الإسماعيلية»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 9-12-2021

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

استولى على 6.5 مليون جنيه.. إخلاء سبيل صراف القومسيون الطبى بأسيوط

نجاة مُدرسة من الموت.. سقطت عليها نافذة المدرسة بسبب الرياح بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"يائير لابيد" من القاهرة: سنواصل العمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمى

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران