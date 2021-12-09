حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات والهاربين من أحكام قضائية بسوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية والحائزين للأسلحة النارية الغير مرخصة وأطراف الخصومات الثأرية.

جاءت الحلمة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وفـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

إستهدفت الحملة أطراف الخصومات و الحوادث الثأرية تم استهداف الخصومة الثأرية بمركز سوهاج بين عائلتين دائرة مركز سوهاج وأسفر الاستهداف عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12 وفرد روسى محلى الصنع حيازة عامل مقيم مركز سوهاج، وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39، و"15" طلقة من ذات العيار، و3 بندقية خرطوش عيار 12، و20 فرد روسى محلى الصنع، و"2" طلقة من ذات العيار، و5 قطع سلاح أبيض، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط قطعة لجوهر حشيش المخدر تزن "6" جرامات حيازة عامل مقيم مركز طهطا وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "15" حكما.