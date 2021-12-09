اليوم.. أولى جلسات محاكمة الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقًا في الجيزة

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقًا ببولاق الدكرور بعد ادعائها اغتصابه لها.

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الطفل بالجيزة، مع المتهمة كونها لم تبلغ السن القانوني التفاصيل الكاملة للجريمة التي نفذتها المتهمة بمعاونة عشيقها وادعت أمام جهات التحقيقات أن والدها تعدى عليها جنسيًا بسبب تناوله المواد المخدرة، بينما نفت بعد ذلك تعدي والدها قائلة:"أنا عملت كدا علشان اتجوز عشيقي".

وتوصلت التحريات إلى صحة قيام المتهمة "منة" بإزهاق روح أبيها "كريم. س"، وأن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المتهم "أحمد. ش"، وأرادت الزواج منه، ولما رفض أبوها قررت إزهاق روحه بسكب بنزين اشترته أثناء نومه وأشعلت النار فيه بولاعة" أخذتها من أحد جيرانها وتمكنت من قتله.

أضافت التحريات، أن علاقة عاطفية نشأت بين المتهمة وبين المتهم "أحمد. ش"، حدث فيها علاقة جنسية غير كاملة بينهما أكثر من مرة، وأحبته وأرادت الزواج منه، ولما تقدم لخطبتها رفض المجني عليه كونها طفلة، فاتفقت مع المتهم على إطلاق شائعة مضمونها وجود علاقة جنسية بينهما لإرغام أهليتها على تزويجها منه، وبعد تنفيذ خطتهما وإطلاق الشائعة قام والدها باصطحابها لطبيب وتوقيع الكشف الطبي عليها وتأكد من كونها بكرًا، ولذلك اصر على رفض الزواج فلم تجد المتهمة سبيلًا أمامها سـوى إزهاق روح والدها واستغلت نومه وسكبت حول أطراف غطائه بنزينًا وأشعلت النار فيه.