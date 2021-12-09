حبس تاجر مخدرات بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة السلام، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته سلاح ناري واستروكس وهيروين بالسلام، كما طلبت سرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (سلاح ناري- طلقة نارية- كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية- أكياس فارغة).

واعترف المتهم، بمواجهته أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.