حجز شخص استغل طفليه للتسول بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حجز أحد الأشخاص لقيامه بالتسول، رفقة طفلين بدائرة القسم، كما طلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان رجال مباحث القاهرة قد كشفوا ملابسات مقطع فيديو متداول على “فيسبوك”، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتسول رفقة طفلين بمنطقة البساتين.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبرفقته (نجليه "صبى سن 4 سنوات ، وفتاة سن 6 سنوات") ولا يحمل ثمة أوراق ثبوتيه تفيد صلته بهما.

وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلاً نجليه لتحقيق عائد مادي، وأضاف بأنه يتخذ من الحدائق والطرقات العامة مأوى لهم لإحتراق محتويات مسكنه، وبسؤال نجلته أيدت ذلك.. وتم التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفلين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.