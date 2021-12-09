الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسئول عن مخزن مواد غذائية بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، حبس مسئول عن مصنع تعبئة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر، كما طلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا، يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع تعبئة، كـائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية "عسل نحل" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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