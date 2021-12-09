حبس «مستريح» مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مدينة نصر، حبس مستريح 4 أيام على ذمة التحقيقات استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بمدينة نصر، كما طلبت سرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف مدير مباحث الأموال، بتلقيه بلاغات من 6 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وأسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام موظف "بإحدى شركات التأمين" سابقاً - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بممارسة نشاطاً إجراميًا واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال إستيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح، وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (أكثر من 3 ملايين جنيه) بالمخالفة للقانون.

وأشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور، أملاً فى الحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.