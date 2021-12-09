الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

متهم بالاتجار في المخدرات بالمنيرة: كنت أبحث عن الثراء

متهم بالاتجار في
متهم بالاتجار في المخدرات

اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، متخذًا من منطقة المنيرة الغربية وإمبابة مسرحا لممارسة نشاطه، ولقاء عملائه.

وذكر المتهم أنه اعتاد تخزين المخدر بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى تجارة المخدرات خاصة الهيروين، طمعا في تحقيق ثروة طائلة، إلا أن طموحه اصطدم برجال المباحث الذين ألقوا القبض عليه.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث، بعد أن توصلت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، إلى اتجار المتهم بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الهيروين بين عملائه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 9 تذاكر من مخدر “الهيروين”.

 وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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