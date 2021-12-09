تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة من العاملين بالخارج، بالمخالفة للقانون.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتي كشفت عن قيام حاصل علي بكالوريوس تجارة بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية.

وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية، والذي يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصي بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت حوالى (3,940,000 جنيه مصري).