الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي

جريدة الدستور

شهد طريق "مصر -  اسكندرية" الزراعي، إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وجرى نقلهما على الفور إلى مستشفى جامعة طنطا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتم رفع السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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