مصرع طالب سقط عليه جدار بسبب الرياح في المنوفية

لقى طفل مصرعه، بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتيجة الرياح الشديدة، والتي تسببت فى سقوط جدار فوق جسد الطفل الصغير أثناء لعبه بأحد الشوارع.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اشمون، يفيد بوفاة الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، ومقيم بعزبة الشاذلي التابعة لقرية سمادون بدائرة المركز، نتيجة الرياح الشديدة والتي تسببت في سقوط جدار فوق الطفل أثناء اللعب .

وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.