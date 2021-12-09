ضبط 1298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1298 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و112 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و12 مخالفة موقف عشوائى، و28 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.