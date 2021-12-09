الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6 «ريختر» يضرب جنوب اليابان ولا تحذير من تسونامي

زلزال
زلزال

ضرب زلزال تقدر شدته الأولية بـ 6 درجات على مقياس ريختر، سلسلة جزر في مقاطعة (كاجوشيما) جنوب غربي اليابان، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في البنية التحتية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا بمقاطعة كاجوشيما، مؤكدة أنه لا خطر من وقوع أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأكدت السلطات البلدية سلامة 64 ساكنا و12 عاملا زائرا في جزيرة (أكوسيكي)، الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلو متر من مدينة (كاجوشيما) في جزيرة كيوشو الرئيسية.

من جانبها، ذكرت شركة "كيوشو" للسكك الحديدية، أن خدمات قطارات كيوشو شينكانسن السريعة قد توقفت لفترة وجيزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد الزلزال لكنها استؤنفت بعد حوالي 15 دقيقة، وعلى صعيد آخر، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين في ساعة متأخرة من الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 56 كيلومترا عن شمال غرب منطقة كامبو جالو، وعلى عمق 91ر569 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.  

فيما أعلن معهد أثينا الجيوديناميكي، عن أن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت اليونانية الثلاثاء، وأوضح المعهد، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترًا جنوب شرق مدينة زاكروس، وكان العمق البؤري للزلزال 9.7 كيلومترات.
يأتي ذلك عقب وقوع زلزال بلغت قوته 3.9 درجات بعد وقت قصير من الساعة 8 صباحًا (حسب التوقيت المحلي لليونان) على بعد 4 كيلومترات شمال مدينة إيراكليو.

طوكيو تسونامي اليابان زلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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