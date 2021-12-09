التشيك ترصد ثاني حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»

رصدت السلطات الصحية في التشيك، ثاني حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر راديو براغ، اليوم الخميس، أن الحالة كانت مخالطة للحالة الأولى التي تم رصدها مؤخرا، وهي لسيدة وفدت مؤخرا من ناميبيا.

وحظرت جمهورية التشيك دخول الأشخاص العائدين من عدد من الدول الأفريقية، وفرضت على المسافرين الذين أمضوا أكثر من 12 ساعة في جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو ليسوتو أو زيمبابوي أو زامبيا أو موزمبيق حجرا صحيا لمدة 10 أيام عند الوصول، فيما سجلت جمهورية التشيك 10 آلاف و967 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان عدة آلاف من المحتجين قد تظاهروا في العاصمة التشيكية براغ، ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تعليق كل مستشفيات التشيك العمليات غير الطارئة لمواجهة واحد من أعلى معدلات التفشي الفيروسي في العالم.

وذكر راديو براغ التشيكي، على موقعه الإلكتروني، أن المتظاهرين الذين تجمعوا في متنزه يطل على مركز العاصمة التشيكية حملوا لافتات مكتوب عليها عبارات تندد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الراديو أن الحكومة التشيكية المنتهية ولايتها شددت من إجراءات مكافحة كورونا يوم الخميس الماضي، حيث كما فرضت حظرا على التسوق لأجل أعياد الميلاد (الكريسماس)، والذي أصبح أحد الأسباب الأساسية لمظاهرات.