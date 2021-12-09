«النواب الأمريكى» يقر تشريعا يضيق الخناق على منتجات من إقليم شينجيانج

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا، يحظر الواردات من إقليم شينجيانج الصيني؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة وهو أحد ثلاثة إجراءات حظيت بدعم كاسح، فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بكين لأقلية الويغور في الإقليم.

وأقر مجلس النواب "قانون منع العمل القسري للويجور" بأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتًا ضد صوت واحد رافض، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضًا عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا ساريًا.



وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانج لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.



ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونجرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع؛ لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.

ويورد إقليم شينجيانج للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية، وينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونجرس تأخير التشريعات.



وأعلنت إدارة بايدن، يوم الإثنين، أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية "فظائع" ترتكب ضد حقوق الإنسان.



كذلك أقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة، فقد أيد 428 صوتًا في مجلس النواب دون أي اعتراض قرارًا يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.



وصوت المجلس بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد على قرار يندد "بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية" التي ترتكبها الصين بحق الويجور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى ويطالب باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.