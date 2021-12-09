الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح إلغاء قرار بايدن بالتطعيم الإلزامى للعاملين بالقطاع الخاص

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 52 صوتا مقابل 48 صوتا لتمرير مشروع قانون بإلغاء قرار الرئيس جو بايدن المتعلق بالتلقيح الإلزامي لأصحاب العمل في القطاع الخاص ضد فيروس

كورونا.



وأيد هذا الإجراء جميع النواب الجمهوريين واثنان من الديمقراطيين، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت شبكة (إن بي سي نيوز) أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس النواب، حيث يواجه معركة شاقة.

وعلى المستوى العالمي، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من‭ 267.21 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و574583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 794067 49460930

الهند 473952 34656822

البرازيل 616018 22157726

المملكة المتحدة 145987 10610958

روسيا 582992 9895597

تركيا 78372 8961449

فرنسا 119899 7987591

ألمانيا 104167 6317733

إيران 130446 6144644

الأرجنتين 116703 5346242



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 23931 2086192

41 ‬‬‬‬- الأردن 11850 993339

45 - المغرب 14792 950946

49 - الإمارات 2149 742507

50 ‬- تونس 25407 718696



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.