بعد تحذير «الأرصاد».. كيف يواجه مرضى الربو الطقس السيئ؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الطقس، وهبوب رياح وعاصفة ترابية، ومع هذه العاصفة، من المهم أن يستعد الأشخاص المصابون بالربو أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي، إذ يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الغبار إلى تهيج الرئتين والتسبب في نوبة ربو، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من النصائح لمرضى الربو لمواجهة العاصفة الترابية، وفقا لموقع منظمةnationalasthma للربو.



تؤدي العواصف الترابية إلى زيادة تلوث الهواء مما يسبب صعوبات في التنفس لدى المصابين بالربو عن طريق تهيج الرئتين.

وعليك أن تعلم أنه كلما طالت فترة تعرضك للأرتبة، زادت فرصة ظهور الأعراض.

الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر صعوبات التنفس، كما أنه يمكن أن تستمر الأعراض لعدة أيام بعد العاصفة الترابية.

نصائح لمرضى الربو في العاصفة الترابية

يُنصح الأشخاص المصابون بالربو باتخاذ الاحتياطات التالية لتقليل آثار العواصف الترابية على صحتهم:

- ابق في الداخل مع إغلاق النوافذ والأبواب وفتحات التهوية

- ابق في أماكن مكيفة الهواء إن أمكن

-إذا كان لديك مكيف هواء ، فقم بتحويله إلى نظام "إعادة تدوير الهواء، لتقليل كمية الغبار التي تدخل منزلك.

-تناول الأدوية الوقائية حسب نوجيهات الطبيب.

-تجنب ممارسة التمارين الشاقة في الهواء الطلق.



ماذا تفعل في حالة ظهور أعراض الربو؟

اتبع خطة التحكم في الربو الشخصية الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك خطة للتعامل مع الربو، خذ 4 نفثات منفصلة من المسكن الخاص بك.

إذا لم تختف الأعراض أو زادت فاتبع الخطوات الواردة في الإسعافات الأولية للربو.

كما يجب على أي شخص لديه مخاوف بشأن الربو أن يطلب المشورة الطبية من الطبيب الخاص بع، وأي شخص يعاني من أزيز أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس يجب أن يطلب المساعدة الطبية العاجلة.



الإسعافات الأولية للربو

في حالة ظهور أعراض الربو، لا تتأخر:

اتبع خطة العمل المكتوبة الخاصة بالربو

إذا لم يكن لديك خطة عمل ، خذ 4 نفثات منفصلة من مخفف أزرق / رمادي

إذا لم تختف الأعراض أو ساءت ، فاتبع الخطوات الواردة في الإسعافات الأولية للربو

تحميل لدينا مخططات الإسعافات الأولية لعلاج الربو والإسعافات الأولية للربو الأطفال.