كوريا الجنوبية: 7102 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 7102 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 496 ألفا و584 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت البلاد 57 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 4077 شخصا.

وقفز عدد الحالات الحرجة إلى عدد قياسي عند 857 شخصا، مقارنة بـ 840 شخصا في اليوم السابق، بحسب يونهاب.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية تخطط لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى القارة الإفريقية التي تنتشر فيها سلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة بسرعة.

وأعرب النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري "تشوي جونغ-مون"- في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- عن اعتزام بلاده تقديم لقاحات كورونا إلى إفريقيا في اجتماع افتراضي لوزراء التنمية والتعاون بشأن كوفيد-19، الذي استضافته مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سامانثا باور".

وأكد أنه من المهم للمجتمع الدولي توفير اللقاحات ومنتجات الحجر الصحي بشكل فعال للدول النامية، قائلًا: لقد تم التأكيد مرة أخرى على أن الوصول العادل للقاحات مهم بسبب الانتشار السريع لأوميكرون، موضحًا أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تدعم اللقاحات فحسب، بل تدعم أيضًا قدرات الكوادر الطبية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وستقدم كوريا الجنوبية لقاحات كورونا إلى إفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومرفق كوفاكس.

ويُشار إلى أن خطة كوريا الجنوبية هذه منفصلة عن تعهدها بالتبرع بما قيمته 100 مليون دولار أمريكي في العام المقبل لآلية التزام السوق المسبق لكوفاكس، وهي آلية تمويل تهدف إلى إتاحة لقاحات كورونا بتكلفة منخفضة لأكثر من 90 دولة نامية ذات دخل منخفض نسبيًا.