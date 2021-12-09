المكسيك: 289 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 289 وفاة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 295893.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و908534.

وكان أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّه سيتمّ إعطاء جرعة معزّزة من لقاحات "كوفيد-19" في الأيّام المقبلة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في المكسيك، تحسّبًا لبداية فصل الشتاء وبعد اكتشاف أوّل إصابة بالمتحوّرة أوميكرون في البلاد.

وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدًا أن نبدأ التطعيمات المعززة الثلاثاء المقبل" لكبار السن، وأضاف: "سنكثّف التطعيم؛ لأنّه ثبُت أنّه مفيد".

وتحدّث الرئيس اليساري عن المتحوّر أوميكرون، قائلًا: "شعر الناس بالخوف، والاقتصاد تأثّر أيضًا، كان هناك انخفاض في قيمة العملة وتوتّر في الأسواق الماليّة".

قبل يوم، كانت السلطات الصحّية قد أكّدت رصد أوّل إصابة بالمتحوّرة الجديدة في المكسيك، لدى رجل جنوب إفريقي يبلغ من العمر 51 عامًا وصل في 21 نوفمبر.

وقال المسئول في وزارة الصحّة المكسيكيّة هوجو لوبيز- جاتيل راميريز، إنّ إغلاق الحدود وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع "ليس إجراءً مفيدًا لاحتواء المتحوّرات".

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة، هي رابع دولة كبيرة في القارّة الأمريكيّة تتأثّر بأوميكرون بعد كندا والولايات المتحدة والبرازيل.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.