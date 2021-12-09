«الصحة» تكشف عن فوائد ممارسة الرياضة بانتظام لكبار السن

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 6 فوائد لممارسة الرياضة لكبار السن، لافته إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام تحت إشراف طبى.

وقالت إن ممارسة الرياضة تجعل المسن يشعر بالسعادة والراحة وتحد من من مشكلة الاكتئاب، كما أنها تحد من تعرض المسن للأمراض "كأمراض القلب، والجلطة، وبعض أنواع السرطان".

وأضافت أن الرياضة تحفز وتقوى الذاكرة وتحسن من القدرات العقلية للمسن، وتزيد من مستوى الطاقة لدى المسنين، وتقوى عظام وعضلات الجسم، تساعد المسن على التوازن.

وقالت إن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، يقدم خدمة صحية للأشخاص من عمر ٦٥ عامًا فأكثر بالمجان في جميع محافظات الجمهورية ماعدا محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل (الأقصر – بورسعيد – الإسماعيلية – جنوب سيناء – أسوان - السويس).

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و200 ألف خدمة طبية بالمجان، لمنتفعي "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين"، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم (منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عام وتخصصي ونوعي، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

ولفت "عبدالرازق" إلى تقديم 675 ألف خدمة طبية لأسر منتفعي برنامج "تكافل" وذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر "تكافل" على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال 5200 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.