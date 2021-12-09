روسيا تعتزم تزويد تركيا بدفعة إضافية من صواريخ «إس 400»

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تعتزم تزويد تركيا بدفعة جديدة من أنظمة "إس 400" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.



وقال بيسكوف في حديث لقناة "أنتينا" اليونانية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لدينا بعض التفاهمات مع شركائنا الأتراك، ونحن نأمل في ذلك".



وبشأن العقوبات الأمريكية ، قال بيسكوف: "نعلم جميعا أن الولايات المتحدة تعجبها لعبة العقوبات هذه، ولكننا ندرك أنها لا تحقق أهدافها أبدا، فهي لم تساعد أبدا في إجبار أي بلد على تغيير موقفه" ، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء مساء الأربعاء.



وتابع: "تتمثل سياساتنا في أننا منفتحون على التعاون مع مختلف الدول، وخاصة مع شركائنا. وهذا التعاون بين روسيا وتركيا لا يجب أن يكون تهديدا لليونان، لأن هذه الأنظمة ليست هجومية، بل دفاعية 100%".

يذكر أن روسيا وتركيا أبرمتا عام 2017 صفقة لتوريد موسكو أنظمة "إس 400" لأنقرة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا "غير مطروح للنقاش"، لأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال بايدن إن فكرة استخدام الولايات المتحدة بشكل أحادي القوة لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش، مضيفًا: «لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس، إنه واجب مقدس وذلك الواجب لا يشمل أوكرانيا».

يذكر أن قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس بوتين، بأنه سيناقش توسع الناتو باتجاه الشرق مع زملائه في الحلف استجابة لمخاوف بوتين.

ونسبت وكالة أنباء «تاس» الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أوشاكوف قوله، في تصريحات له في أعقاب محادثات بوتين وبايدن: لقد قال «بايدن» إنه سيناقش كل المخاوف التي أعرب عنها الجانب الروسي بين حلفائه، وأكد مجددًا أن الرئيسين كلفا ممثليهما بالنظر في هذه القضية الحساسة في المستقبل القريب جدًا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا تساءل أوشاكوف، قائلًا: "أين بالضبط من المفترض أن نسحب قواتنا الموجودة بالفعل على الأراضي الروسية؟"، وأن "القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدًا، وهذا ما قاله الرئيس الروسي".