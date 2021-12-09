الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. بدء عرض أولى حلقات مسلسل «ستات بيت المعادى»

ستات بيت المعادي
ستات بيت المعادي

تنطلق أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "ستات بيت المعادي"، اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، من بطولة كندة علوش وتارا عماد وإنجي المقدم. 

 

موعد العرض  

وتبدأ منصة شاهد الرقمية في عرض حلقات المسلسل على مدار 3 أيام أسبوعيًا ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر. 

 

تفاصيل المسلسل 

يرصد المسلسل في إطار من التشويق والدراما المغلف بالكوميديا السوداء، ستات بيت المعادي علاقات زوجية محفوفة بالمخاطر، ما بين العشق والخيانة والتهديد بالقتل، وهو ما يوحي به الإعلان الرسمي للمسلسل، والذي تشارك في بطولته كندة علوش، وتارا عماد وإنجي المقدم.

وانتهى المخرج محمد سلامة من وضع اللمسات النهائية على المسلسل خلال الأيام الماضية، وسلم محمد سلامة النسخة النهائية من المسلسل للشركة المنتجة ومنصة شاهد. 

وتدور الأحداث خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات والوقت الحاضر وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill، الذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

 

والمسلسل يتناول 3 حقًب زمنية مختلفة هى 1963 و1984 و2000، وتدور أحداث مسلسل ستات بيت المعادي، المكون من 12 حلقة، حول قتل الأزواج، وذلك خلال 3 عصور مختلفة، الستينات، والثمانينات، ووقتنا الحالي، في أجواء من الإثارة الممزوجة بالكوميديا.

 

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي  

مسلسل ستات بيت المعادي من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. ويشارك في بطولته أيضًا كل من صبري فواز، وإنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

يرصد المسلسل في إطار من التشويق والدراما المغلف بالكوميديا السوداء، ستات بيت المعادي علاقات زوجية محفوفة بالمخاطر، ما بين العشق والخيانة والتهديد بالقتل، وهو ما يوحي به الإعلان الرسمي للمسلسل، الذي تشارك في بطولته كندة علوش، وتارا عماد وإنجي المقدم

ستات بيت المعادي مسلسل ستات بيت المعادي موعد عرض مسلسل ستات بيت المعادي شاهد مسلسلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الصحة» تكشف عن فوائد ممارسة الرياضة بانتظام لكبار السن

«ذكريات» معرض استعادى للتصوير الضوئى للفنانة وفيقة مصطفى شفيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً