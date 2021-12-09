اليوم.. بدء عرض أولى حلقات مسلسل «ستات بيت المعادى»

تنطلق أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "ستات بيت المعادي"، اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، من بطولة كندة علوش وتارا عماد وإنجي المقدم.

موعد العرض

وتبدأ منصة شاهد الرقمية في عرض حلقات المسلسل على مدار 3 أيام أسبوعيًا ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر.

تفاصيل المسلسل

يرصد المسلسل في إطار من التشويق والدراما المغلف بالكوميديا السوداء، ستات بيت المعادي علاقات زوجية محفوفة بالمخاطر، ما بين العشق والخيانة والتهديد بالقتل، وهو ما يوحي به الإعلان الرسمي للمسلسل، والذي تشارك في بطولته كندة علوش، وتارا عماد وإنجي المقدم.

وانتهى المخرج محمد سلامة من وضع اللمسات النهائية على المسلسل خلال الأيام الماضية، وسلم محمد سلامة النسخة النهائية من المسلسل للشركة المنتجة ومنصة شاهد.

وتدور الأحداث خلال ثلاثة عصور مختلفة وهي الستينيات والثمانينيات والوقت الحاضر وهو النسخة العربية للمسلسل الأمريكي Why Women Kill، الذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

والمسلسل يتناول 3 حقًب زمنية مختلفة هى 1963 و1984 و2000، وتدور أحداث مسلسل ستات بيت المعادي، المكون من 12 حلقة، حول قتل الأزواج، وذلك خلال 3 عصور مختلفة، الستينات، والثمانينات، ووقتنا الحالي، في أجواء من الإثارة الممزوجة بالكوميديا.

أبطال مسلسل ستات بيت المعادي

مسلسل ستات بيت المعادي من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإنتاج شركة S Productions. ويشارك في بطولته أيضًا كل من صبري فواز، وإنجي كيوان، ومريهان حسين، وأحمد وفيق بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف.

يرصد المسلسل في إطار من التشويق والدراما المغلف بالكوميديا السوداء، ستات بيت المعادي علاقات زوجية محفوفة بالمخاطر، ما بين العشق والخيانة والتهديد بالقتل، وهو ما يوحي به الإعلان الرسمي للمسلسل، الذي تشارك في بطولته كندة علوش، وتارا عماد وإنجي المقدم