الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربى: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء

التحالف العربى
التحالف العربى

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ليل الأربعاء/ الخميس، عن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.


وأضاف التحالف: "دمرنا مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في صنعاء"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر.
 

وأشار إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
 

ودعا التحالف المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من يومين، تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ الباليستية بدائرة الأشغال العسكرية بصنعاء، ومنظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيرات بمديرية بني الحارث بصنعاء.

 

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية - إنه تم أيضًا تدمير ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة، مؤكدًا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

 

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، تدمير مخازن أسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» عن التحالف قوله إنه دمر أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

 

وأضاف أن تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات.

 

وتابع: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية».

 

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، السبت الماضي، تدمير مخازن أسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن التحالف قوله: "إنه دمر أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء".

 

وأضاف أن "تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات".

 

وتابع: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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