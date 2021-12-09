«ذكريات» معرض استعادى للتصوير الضوئى للفنانة وفيقة مصطفى شفيق

تستقبل قاعة بيت جلال للفنون التشكيلية بميدان عابدين، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، افتتاح معرض استعادي للتصوير الضوئي، تحت عنوان "ذكريات" للفنانة وفيقة مصطفي شفيق، وهي واحدة من تلميذات الفنانة الرائدة جاذبية سرى.

وعن الفنانة وفيقة مصطفى شفيق، يقول الناقد الفني صلاح بيصار: كان والدها الفنان الفوتوغرافي، رئيس قسم التصوير بهيئة المساحة، يصحبها إلى الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية وكانت تستهويها الغرفة الظلماء واللعب بالرتوش والتعامل مع الأحماض.

ومن أجل الوصول إلى صورة أكثر نقاء وجمالا ووضوحا فى هذا الزمن الجميل. ومن هنا احتفظت بكنزهائل من الصور الفنية الحافلة بصور الحياة فى مصر فى ذلك الوقت من أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وكان هذا المعرض فى دنيا من الأضواء والظلال بعين كاميرا والدها ولمسته الفنية .

وبدوره يقول الناقد إبراهيم ملاك عن الفنانة وفيقة مصطفي شفيق: من أجمل ما رأيت فى أعمال الباتيك أعمال الفنانة المتميزة المصورة وفيقة مصطفى حيث فوجئت ببعض من إنتاجها للوحات فن الباتيك بمعالجة جديدة لهذا الفن فى التكوين والتنفيذ بشكل مغاير لها رأيته من قبل فى هذا النوع من الفنون حيث الحيوية التصويرية وليس الزخرفية خاصة فى لوحتها مزامير مصرية والتى تحمل الكثير من التعبير عن خليط من التراث المصرى القديم والتراث القبطى بشكل رمزى فى عناصرة وألوانه والخط المجمع لها تريد التعبير عنه ببساطة ورؤى فنية واضحة المعالم.

وأقامت الفنانة وفيقة مصطفي شفيق، العديد من المعارض الخاصة نذكر من بينها: معرض بقاعة كريفيلد بألمانيا - معرض فى ضاحية عبد الله السلم - الكويت 1979 - معرض "نون وفنون" بقاعة بيكاسو 2001 - معرض بأتيليه القاهرة 2003 - معرض بأتيلييه الإسكندرية يوليو 2003 - معرض بقاعة الدفاع الجوى - واشنطن - أمريكا 2004 - معرض "101 في كندا 2004 - معرض بقاعتى بيكار وعبد السلام الشريف بنقابة الصحفيين 2007 - معرض "لقطات شعبية من الحارة المصرية" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يناير 2009 - معرض بمتحف عفت ناجى وسعد الخادم فبراير 2016 وغيرها.



وحصلت الفنانة وفيقة مصطفي شفيق، علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها: شهادة تقدير عن معرض "قسقام" لفنانى جمعية المحافظة على التراث المصرى بمركز سعد زغلول الثقافى - أبريل 2007، وشهادة تقدير عن معرض "معالم القاهرة القديمة" بأتيلييه القاهرة - الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى سبتمبر 2007 - شهادة تقدير عن معرض "عالم الحيوانات والطيور" بالمركز الروسى للعلوم والثقافة -الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى ديسمبر 2007.

بالإضافة إلى شهادة تقدير عن معرض "التصوير الضوئى لقاء 3- رؤيا ضوئية" بنادى الكاميرا بأتيليه الإسكندرية يناير 2008 - شكر وتقدير عن معرض التصوير الفوتوغرافى ( وجوه ) بقاعة الفنون التشكيلية للمكتبة الموسيقية - الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى - مارس 2008 وغيرها.