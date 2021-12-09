فرقة أوبرا القاهرة تستهل احتفالات أعياد الميلاد بمسرح معهد الموسيقى

يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية، بمقره الكائن بشارع رمسيس، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل فني تحييه فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحلة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا، ومن إخراج شريف رمضان، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

يتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر أغانى الكريسماس العالمية من بينها: الليلة الهادئة، عيد الميلاد الأبيض، هل تعلمى يا مارى، هل تسمع ما أسمعه، 12 يوم فى الكريسماس، سانتا لوكيا، هذا هو الكريسماس، أكثر اللحظات الرائعة بالعام، رنين الجرس الرائع، استمتع بالقليل من الكريسماس، حاول أن تتذكر، سأكون فى البيت من أجل الكريسماس، وغيرها .

أداء نجوم فرقة أوبرا القاهرة: إيمان مصطفي، مصطفي محمد، تحية شمس الدين، وليد كريم، مني رفلة، عماد عادل، جولي فيظي، عبد الوهاب السيد، جيهان فايد، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، عزت غانم، إنجي محسن، إلهامي أمين، ليلي ابراهيم، أسامة علي، نورستا المرغني، إبراهيم ناجي، أسامة جمال، سلمي الجبالي، وبرهان الدين فاروق .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة، تكونت رسمًيا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

حفل المطرب الشاب مدحت ممدوح



في سياق متصل، يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، حفل يحييه الفنان الشاب مدحت ممدوح، حيث يقدم باقة متنوعة من أغاني الطرب الشرقي الأصيل، عبر عزفه علي آلة الناي.

فرقة ياللا فن على مسرح سيد درويش



كما يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء، حفل تحييه فقرة ياللا فن، بمشاركة الفنان كريم زيدان، وقيادة المايسترو عفاف شكري.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة منتقاة من الأغنيات الأصيلة منها: "أبو عيون جريئة ــ علي عش الحب ــ بتونس بيك ــ من حبي فيك يا جاري ــ أهيم شوقا ــ قلبي عشقها ــ عارفةــ سواح" وغيرها.

وفي نفس التوقيت، يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفلًا موسيقيًا والذي تحييه الفرقة القومية للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، ومشاركة نجوم الفرقة: "سارة زكي ــ غادة آدم ــ يحيي عبد الحليم ــ محمد صادق ــ وخالد عبد الغفار".

يتضمن الحفل باقة من أروع ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتحيى الفاصل الأول غادة آدم، حيث تغني: «أنت الحب» و«أغدا ألقاك».

بينما يشدو الفنان خالد عبد الغفار خلال الفاصل الثانى بـ«حبيبى لعبته»٬ و«أحبه مهما أشوف منه»٬ و«إنت وعزولى لست أدرى»٬ و«الصبا والجمال»٬ و«سجى الليل ولست قلبي».