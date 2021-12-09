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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

حافظ سعر الجنيه الإسترليني  علي استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 9-12-2021، بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

 

 سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه على شاشات التداول اللحظية بالبنك الأهلي المصري اليوم بسعر 20.97 جنيه للشراء، 21.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، مستويات 20.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 21.09 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قطر الوطني الأهلي عند 21.12 جنيه للشراء، و21.22 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترلينى في بنك مصر إيران 

وحقق سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو و21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع. 

 

 سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

 

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان وجزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية وتريستان دا كون.

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وائل لطفي

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