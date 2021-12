أبرزها عرض فيلم «المجد للملكة» ننشر فعاليات مكتبة الإسكندرية لهذا اليوم

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "دور القضاء المصري في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة" وذلك بقاعة الوفود، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يلقى الندوة المستشار الدكتور يحيى أحمد البنا، رئيس محكمة جنايات الجيزة، حيث يتحدث خلال الندوة عن دور القضاء المصري في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة.

وبِدوره يقوم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بعرض كتيب تحت عنوان «دور القضاء المصري في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة»، ويأتي هذا الكتيب ليبرز الدور الجليل الذي يقوم به القضاء المصري في التصدي لأشكال العنف المختلفة الموجه ضد المرأة ودوره الفعال لمواجهة ذلك العنف.

وتأتي ندوة "دور القضاء المصري في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة"، في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويُعد موضوع هذه الندوة من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة في ظل وجود إرادة سياسية مصرية مساندة وداعمة للمرأة المصرية، سَاهمت في فتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في كافة القطاعات المختلفة، فقد تولت المرأة العديد من الحقائب الوزارية وقد حصلت على مكانة كبيرة في مجلس النواب لم تحصل عليها من قبل.

وتتوالى الإنجازات والجهود في مجال تقديم الدعم للمرأة المصرية وتمكينها من خلال سن القوانين والاستراتيجيات الملائمة والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة للمرأة.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات، في الحادية عشر صباح اليوم أيضا، حفل ختامي لتكريم الخريجين الذين شاركوا بمشروع "تحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" بهدف تأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك بالمسرح الصغير.

وهو المشروع الذي تم تنظيمه بالشراكة بين مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر ومؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر) لمجموعة من رواد المكتبة من طلبة الجامعات وحديثي التخرج.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع بدء في عام 2019، وعلى مدار ثلاث سنوات (من 2019- حتى نهاية 2021) تم تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية مثل: تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، وحصولهم على هذه الشهادة المعتمدة.

التدريب على لغة البرمجة بايثون، حيث انها من أكثر اللغات البرمجية المطلوبة في سوق العمل.

تأهيل الشباب للحصول على مهارات العمل، كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، وغيرها، مما يمكّنهم من العمل بفاعلية أكثر.

تأهيل الشباب على ريادة الأعمال وتمكينهم من إيجاد الفرص وإنشاء مشاريع صغيرة بأقل الإمكانيات.

تدريب الشباب على التوجيه والحركة من خلال استخدام العصا البيضاء كأداة أساسية للحركة.

ويهدف الحفل الى إبراز قدرات الشباب المكفوفين وضعاف البصر على مواكبة تحديات سوق العمل وتوعية الشركات على كيفية الاستفادة من هذه القدرات، كما يهدف أيضا إلى إتاحة فرص لتوظيف الشباب من المكفوفين وضعاف البصر، حيث يصاحب الحفل إقامة معرض للتوظيف مخصص للمكفوفين وضعاف البصر، تم تنظيم المعرض بالتعاون مع جمعية رجال اعمال إسكندرية.

ــ عرض فيلم Glory to the Queen في بيت السناري

في سياق متصل، وبالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، في السابعة مساء اليوم، عرض للفيلم التسجيلي الطويل Glory to the Queen أو "المجد للملكة"، للمخرجة المولودة بجورجيا والمقيمة بالنمسا تاتيا شيرتلادزيه و آنا كازارادزيه

الفيلم إنتاج جورجي نمساوي صربي مشترك 2020. وتبلغ مدة عرض الفيلم 81 دقيقة. ويتناول الفيلم قصة أربع لاعبات شطرنج من جورجيا، وكيف أحدثن ثورة في عالم الشطرنج النسائي حول العالم خلال الحرب الباردة وأصبحن الأيقونات السوفيت في مجال تحرير المرأة.

وبصفتهن منافسات وزميلات في ذات الوقت قامت لاعبات الشطرنج نونا جابرينداشفيلي ونانا ألكسندريا ومايا شيبوردانيدسه ونانا ايوزيلياني باحداث ضجة في عالم الشطرنج والذي كان يهيمن عليه الذكور وأصبحن بطلات قوميات. وقد ظلت هؤلاء النساء من النجوم اللامعة بجورجيا حتي يومنا هذا في حين لا يكاد أحد يعرفهن خارج بلادهن.