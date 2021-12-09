بلينكن يبحث هاتفيا مع أمين عام الناتو خيارات الحلف بشأن أوكرانيا

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية، هاتفيا ، مع ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" خيارات الحلف بشأن أوكرانيا.



وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين ناقشا الموقف في ضوء المباحثات الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بين وخصوصًا ما يتعلق ببدائل الحلف ردا على مزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا.



وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم الخارجية إن بلينكن أشاد بالجهود المستمرة للأمين العام للناتو من أجل زيادة الوعي والوحدة داخل الحلف، وكذلك لتنظيمه اجتماعا وزاريا خارجيا ناجحا للناتو في الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر في ريجا بلاتفيا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين ، إنه يأمل في أن يعلن بحلول بعد غد الجمعة عن عقد لقاء يضم "على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي".



وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".



ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو كونفرانس استمرت ساعتين، مع بوتين أمس الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.



وحشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي على حدود روسيا مع جارتها أوكرانيا، بالإضافة لدبابات ومدفعية ومعدات ثقيلة أخرى.