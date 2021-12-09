الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

السبت.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم، السبت، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك  في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، حيث يشارك في المسابقة  نحو ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم، وستعقد الوزارة عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.

وقد بدأ وصول المتسابقين إلى مقر إقامة المسابقة مساء الأربعاء الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١م .

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية، على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

وجاءت تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، على النحو التالي:

- تبلغ جوائز المسابقة مبلغ مليون جنيه.

- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - (من الجنسين)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35) عامًا.

- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا.

جوائز المسابقة:
الفرع الأول:
- الفائز الأول 180 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثاني :
- الفائز الأول 150 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث :
- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

- جوائز تشجيعية قيمتها 140 ألف جنيه لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

- المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.

وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خدمة القرآن الكريم

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وائل لطفي

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