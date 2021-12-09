مناقشة المجموعة القصصية «حتى يترفق العالم» بالجريك كامبس .. الليلة

يستقبل نادي الجريك كامبس، بمقره الكائن بالجامعة الأمريكية ــ من ميدان التحرير، في الرابعة من مساء اليوم، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "حتى يترفق العالم"، والصادرة عن دار كتبنا للنشر والتوزيع، للكاتبة أميرة سعد حافظ.

هذا ويناقش المجموعة القصصية "حتي يترفق العالم"، للكاتبة أميرة سعد حافظ، كلا من: الكاتبة دكتورة عزة بدر ــ الكاتب الصحفي دكتور أسامة السعيد ــ دكتور إسلام أبو غيدة مدرس الأدب العربي بالجامعة الفرنسية، ودكتورة أماني حافظ أستاذ الأدب العربي بجامعة 6 أكتوبر.

وتضم المجموعة القصصية "حتي يترفق العالم"، للكاتبة أميرة سعد حافظ، عشرين قصة تجمع بين القصة القصيرة، والقصيرة جدا، وتدور فكرتها الأساسية حول العلاقات الإنسانية في ظل الحداثة وتحديات الواقع المعاش، وكيف تأثرت علاقاتنا بالمحيطين بنا في عالم يتسم بالسرعة والأنانية وإخفاء الجوانب الإنسانية في حين أن لكل منا حكايته وتحدياته.

كما تتطرق المجموعة، إلي مناقشة بعض الظواهر الإجتماعية والنفسية والفضاء الافتراضي وظواهره كما ترصد المجموعة صراعات أبطالها مع الواقع المعاش وتحدياته المتنوعة وأبرزها قصص "بطاريق في البادية، وبديهية منسية، والسكوت من لهب، وسيف الجراح، والخطة باء، وضحيتان في المطعم، وغواية الزر، وتحت قصف الذكريات".

وتشير الكاتبة أميرة سعد حافظ في مقدمة مجموعتها القصصية "حتي يترفق بك العالم" إلي أنه: الكتاب في مجمله يتحدث عن حاجة العالم المعاصر لمزيد من الشفقة والرحمة والحب وأن يمد البشر أياديهم لبعضهم البعض للحد من قسوته وجفافه وميكانيكيته.

"لم تكن تعلم أن حولها أبطالًا رغم أنوفهم، مُتْعَبِين من خوض غِمار حياة مفروضة لا مرغوبة، ولكنهم ماضون، يجترُّون الرضا، ويقتاتون الصبر، ويوارون كَدَّهم بوجوهٍ تبتسم.

كانت تظن طوال حياتها أنها بخير، ولكنها لم تعلم أنها ينقصها الكثير لتكون كذلك حقًّا. لم تعلم أن للإنسانية أبعادًا لم تعرفها بعد؛ تلك الإنسانية التي لا تكتمل حتى ندرك أن لكل عابر حكاية، ولكل مجهول معركة يخوض غِمارها."

يشار إلى أن الكاتبة دكتورة "أميرة سعد حافظ"، تخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، ثم حصلت على درجة الماجستير في الشِعر الإنجليزي بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة القاهرة تحت إشراف عميد المترجمين، الكاتب والناقد الأكاديمي البارز دكتور محمد عناني ودكتور ماهر شفيق فريد الكاتب والناقد الأدبي ذو التاريخ الكبير، ثم حصلت على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الأدب المقارن من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة تحت إشراف دكتور محمد عناني، وتعمل في تدريس الأدب الإنجليزي والترجمة بإحدى الجامعات الخاصة.