بريطانيا: «أوميكرون» قد يتسبب فى عدد إصابات أكبر من «دلتا»

أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن المتغير الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يتسبب في عدد حالات إصابة أكبر من "دلتا".

وأضافت الوكالة البريطانية، حسبما نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن التحليلات تشير إلى وجود خطر متزايد لانتقال العدوى داخل الأسر وزيادة خطر معدلات الانتشار.

وأوضحت "سكاي نيوز"، أنه إذا استمر معدل الإصابات والنمو على ما هو عليه فإن من الممكن أن يصبح ما لا يقل عن 50٪ من حالات كورونا بسبب متغير "أوميكرون" خلال الأسبوعين إلى الأربعة القادمين.

وكانت ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن بريطانيا سجلت 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 448.

وأضافت الوكالة أنه من بين 115 حالة جديدة، تم تأكيد 72 حالة في إنجلترا و28 في اسكتلندا وواحدة في ويلز، حسبما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.

وكانت ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة سيتمكنون من الحجز، للحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة اليوم، إذ قللت هيئة خدمات الصحة البريطانية من وقت التأهيل لهذه الجرعة من ستة أشهر بعد جرعة ثانية ليصبح ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن كل شخص بالغ، يبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر، وجميع الفئات المعرضة للخطر سيتمكنون من الحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة، بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية حيث يتوسع برنامج اللقاح بشكل كبير اليوم.

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين قولهم الليلة الماضية، إنه سيتم تحديث نظام الحجز عبر الإنترنت، للقاحات في الصباح وسيتم تحديث التفاصيل على مدار اليوم، وسيتمكن حوالي سبعة ملايين شخص في إنجلترا وحدها من حجز المواعيد لمدة تصل إلى شهر مقدمًا - بعد شهرين من الجرعة الثانية - كجزء من دفعة جرعات التعزيز التي تأتي وسط قلق متزايد بشأن متغير أوميكرون، إذ أظهرت الأرقام الرسمية أنه تم الإبلاغ عن 101 حالة مؤكدة أخرى لهذا المتغير في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 437.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله أوميكرون، رأت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أماندا بريتشارد، أنه حتى لو كانت اللقاحات الحالية تعمل بشكل أقل فعالية ضد المتغير الجديد، فمن الممكن أنها ستظل تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء والوفاة.