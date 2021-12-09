بايدن: حلف الأطلسى يبحث تسوية بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده وبعض حلفائها داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمون عقد اجتماع مع روسيا بهدف خفض حدة التوتر بشأن أوكرانيا، حيث سيتناولون مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحلف.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله للصحفيين، إنه يأمل في أن يعلن بحلول بعد غد الجمعة عن عقد لقاء يضم "على الأقل أربعة من حلفائنا الكبار في حلف الأطلسي".



وستكون مسألة النقاش هي مشكلات بوتين مع الحلف "بشكل كبير، وما إذا كان يمكننا التوصل إلى أي تسوية لتهدئة التوترات على الجبهة الشرقية".



ويأتي إعلان بايدن عن خطط لعقد اجتماع في أعقاب قمة عقدها بالفيديو كونفرانس استمرت ساعتين، مع بوتين أمس الثلاثاء بهدف تجنب حدوث غزو روسي لأوكرانيا.



وحشد الكرملين أكثر من 100 ألف جندي على حدود روسيا مع جارتها أوكرانيا، بالإضافة لدبابات ومدفعية ومعدات ثقيلة أخرى.

وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أن إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا "غير مطروح للنقاش"، لأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال بايدن إن فكرة استخدام الولايات المتحدة بشكل أحادي القوة لمواجهة روسيا في حال غزت أوكرانيا، غير مطروحة للنقاش، مضيفًا: «لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس، إنه واجب مقدس وذلك الواجب لا يشمل أوكرانيا».

يذكر أن قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس بوتين، بأنه سيناقش توسع الناتو باتجاه الشرق مع زملائه في الحلف استجابة لمخاوف بوتين.

ونسبت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أوشاكوف قوله، في تصريحات له في أعقاب محادثات بوتين وبايدن: لقد قال «بايدن» إنه سيناقش كل المخاوف التي أعرب عنها الجانب الروسي بين حلفائه، وأكد مجددًا أن الرئيسين كلفا ممثليهما بالنظر في هذه القضية الحساسة في المستقبل القريب جدًا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تخطط لسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا تساءل أوشاكوف، قائلًا: "أين بالضبط من المفترض أن نسحب قواتنا الموجودة بالفعل على الأراضي الروسية؟"، وأن "القوات الروسية موجودة على أراضيها ولا تهدد أحدًا، وهذا ما قاله الرئيس الروسي".