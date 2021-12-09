الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يغلق مرتفعا

النفط
النفط

أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة، على ارتفاع لتحافظ على اتجاه إيجابي بينما أصبح المستثمرون أقل قلقا حيال تأثير متحور أوميكرون لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.


وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا،أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 75.82 دولار للبرميل.


وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 72.36 دولار للبرميل.


وصعد برنت حوالي عشرة بالمئة منذ أول ديسمبر  بفعل توقعات بأن أوميكرون سيكون له تأثير محدود فقط على الطلب على النفط، بعد هبوط بنسبة 16 بالمئة منذ 25 نوفمبر.


وتشير دراسات أولية إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما زالت فعالة ضد هذا المتحور.


وقال كومرتس بنك في مذكرة "حوالي ثلثي الهبوط السابق في الأسعار جرى تصحيحه... حتى الآن لا يوجد تأثير ملحوظ في إبطاء الطلب على النفط."


ولم يكن هناك رد فعل يذكر للسوق على أرقام المخزونات البترولية الأسبوعية في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاضا أصغر من المتوقع في مخزونات النفط الخام وزيادة كبيرة أخرى في مجمل الإنتاج وهو ما يعطي مصداقية لتوقعات بأن المعروض سيزيد في الأشهر المقبلة.

 

وكانت قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

 

وأضافت الوكالة الحكومية في تقريرها الأسبوعي بشأن المَخزونات البترولية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 240 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر  إلى 432.9 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطًا قدره 1.7 مليون برميل.

 

وتابعت أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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