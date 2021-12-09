«الصحة التونسية»: 170 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و413 حالة.



وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 145 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 692 ألفا و68 شخصا.



ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 155 شخصا.



وكانت دعت مستشارة وزير الصحة التونسي إيناس عيادي، كل الهياكل والأماكن العمومية إلى توفير الأفراد المكلفين بالتأكد من إظهار جواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 قبل السماح للمواطنين بالدخول إليها، وذلك قبل يوم 22 ديسمبر الجاري وهو تاريخ دخول هذا الجواز حيز التنفيذ.



وأكدت العيادي - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح، موضحة أن هذا المرسوم يفرض إظهار الجواز الصحي قبل الدخول إلى الهياكل والأماكن العمومية وينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الأماكن في حال عدم إظهاره.



وأشارت إلى أنه من المفروض أن تكون كل الهياكل والإدارات والأماكن العمومية على أتم الاستعداد لتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح، خاصة وأن أغلبها قد بادر بإصدار بيانات لتذكير المواطنين بوجوبية إظهار جواز التلقيح انطلاقا من يوم 22 ديسمبر قبل الدخول إليها.



يذكر أن الجواز الصحي للتلقيح هو وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) وتسمح للشخص بالدخول إلى الأماكن والهياكل المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021.