«واشنطن بوست» تحذر من نفوذ آبى أحمد على لاجئى تيجراى بكينيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، عن تعرض اللاجئين من عرقية تيجراي الفارين من الجحيم إلى كينيا لانتهاكات حيث تطاردهم السلطات الأمنية هناك بدعم من القوات الإثيوبية والإريترية.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: يقوم ضباط المخابرات بمراقبة اللاجئين من عرقية تيجراي نيابة عن الحكومتين الإثيوبية والإريترية.

بعد ذلك، في أواخر الشهر الماضي ، في حادثة أثارت غضبًا في كينيا وجذبت الانتباه الدولي، جر رجلان رجل أعمال بارزًا من أصول تيجرانية خارج سيارته بينما ظهر ضابط مرور في مقطع الفيديوالذي تمت مشاركته على نطاق واسع وهو يفتح باب سيارة لإدخال الرجل من عرقية تيجراي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكينية برونو إيسوي شيوسو: إنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجاز “تكلمايكل” رجل الأعمال من عرقية تيجراي، لم يتضح من المسؤول أو الدافع وراء ذلك، وقال إن الشرطة ما زالت تحقق وتسعى للحصول على معلومات من الجمهور.

ومنذ أكثر من عام، غرقت إثيوبيا في حرب أهلية حصدت أرواح الآلاف وعرّضت مئات الآلاف لخطر المجاعة. بدأ القتال بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF) كصراع سياسي على السلطة وأصبح الآن مدفوعًا بشكل متزايد بالخصومات العرقية.

وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن اختفاء “تكلمايكل” هو مؤشر ينذر بالسوء على المدى الطويل لنفوذ رئيس الوزراء الاثيوبي، الذي فاز قبل عامين فقط بجائزة نوبل للسلام لاسيما وقد سبق وان وصف جبهة تحرير تيجراي بأنها السرطان الذي يجب التخلص منه.

ورفضت المتحدثة باسم أبي بيلين سيوم التعليق على هذه القصة. ولم يرد متحدث حكومي آخر ، ليجيسي تولو ، على طلبات للتعليق.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان خلال مؤتمر صحفي: إنه سينظر في الاختطاف المزعوم ، مضيفًا أن التقارير التي تفيد بأن الشرطة في أديس أبابا تقتحم كل منازل مواطني تيجراي وتعتقلهم.

كما أدانت الولايات المتحدة، وكندا، والدنمارك، وهولندا، والمملكة المتحدة يوم الثلاثاء تقارير عن الاعتقالات الجماعية لأهل تيجراي من قبل الحكومة الإثيوبية، قائلة إن الاعتقالات دون توجيه تهم "من المحتمل أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

وقال إيرونجو هوتون، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا: "إن الاختطاف الفاضح للسيد تكلمايكل في شارع مزدحم في نيروبي ترك الكثير من الناس في حالة من الشك والخوف، من انهيار سيادة القانون الذي شهدناه في أديس أبابا ، مع اعتقال الآلاف من تيجراي في الشوارع ، مؤكدا :يجب عدم السماح لهذه الفوضى وانعدام القانون بالظهور في كينيا".

وقالت ميلين هاليفورم ميزجبو، زوجة تكلمايكل، في مقابلة إنها لم تسمع من زوجها منذ اختطافه وخوفا على سلامة أطفالهم الثلاثة ، أخرجتهم من المدرسة.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم المفوضية، يوجين بيون، إن هناك 168 لاجئًا فقط من تيجراي مسجلين رسميًا في كينيا في عامي 2020 و 2021 ، وتم نقلهم إلى كاكوما ، أحد مخيمات اللاجئين في كينيا ، وفقًا لسياسة الحكومة. قالت بيون إن الوباء ساهم في تراكم طلبات اللجوء.