ياسمين عبدالعزيز تتصدر «تويتر» بعد ظهورها مع منى الشاذلى

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مساء اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي، يعد ظهورها في حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة سي بي سي.

وكشفت ياسمين عن تفاصيل محنتها الصحيّة، موضحة: "أعاني من ظهور أكياس ماء على المبيض منذ أن كان عمري 16 عاماً، وهذا الأمر طبيعي، وتأقلمت عليه، وأجريت 5 عمليات للتخلص من هذه الأكياس، وفي المرة الأخيرة حدث ثقب في القولون، نتج عنه تلوث عالي بالدم، ودخلت في غيبوبة".

وأضافت: "توقفت عن الكلام وتناول الطعام، وساءت حالتي الصحية، ولا أبالغ إذا قلت إنني أجريت 4 عمليات خلال شهرين، ودخلت العناية المركزة، والغريب أنني كنت أحلم بكابوس داخل العناية، كان يلاحقني في منامي، وضاعف من حجم ألمي، ولذا طلبت شقيقي الكبير، وقلت له خلي بالك من ياسمين وسيف، وقررت عدم النوم داخل العناية بسبب هذا الكابوس".