ياسمين عبد العزيز: كنت فى غيبوبة وتمنيت الموت

حلت النجمة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي"، وهو أول ظهور إعلامي لها بعد تجاوزها أزمتها الصحية.

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة، إنها مرت بتجربة مرضية شديدة بعد أن خضعت لعدة عمليات، وكانت تتألم بشكل قوي من شدة الألم وتمنت الموت حتى تنتهي منه.

وأضافت ياسمين، "حد قال لأخويا هي دخلت على الجهاز ده، اللى بيدخل عليه مابيطلعش.. من بداية أول عملية حتى العناية المركزة كنت فى غيبوبة أو شبه غيبوبة.

وروت ياسمين، كيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث وصفت شعورها في ذلك التوقيت باقتراب محقق من الموت من شدة الألم.