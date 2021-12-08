الخميس 09 ديسمبر 2021
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مصر

«الهجرة» في 24 ساعة: أبرز حصاد ملفات الوزارة خلال نوفمبر

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الخامس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، التي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وعرض لأبرز محاور استراتيجية التواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج.

https://www.dostor.org/3649772

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر تشهد خطوات عظيمة في مختلف المجالات، ففي كل يوم تؤكد القيادة السياسية عزمها على الانطلاق بخطى واثقة في الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة للمصريين،  والحرص على بناء الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمتها في العدد الخامس والثلاثين من مجلة "مصر معاك" التي أصدرتها الوزارة اليوم لتحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وعرض لأبرز محاور استراتيجية التواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج.

https://www.dostor.org/3650147

واستعرضت الوزارة الحدث العظيم الذي شهدته مصر من احتفال طريق الكباش، خلال العدد الخامس والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي تحمل بين طياتها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وعرض لأبرز محاور استراتيجية التواصل والتفاعل مع المصريين بالخارج.

وأكدت الهجرة، في تقريرها، أن العالم أدهشته حالة السحر والجمال التي تحلت بها مدينة الأقصر، فى أبهى صورها بعد الحفل الأسطورى احتفالاً بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

https://www.dostor.org/3650161

أكدت الهجرةن في تقرير لها، أن محافظتي الدقهلية وبني سويف انضمتا إلى 4 محافظات في المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، حيث تم العمل في 6 محافظات، هى: الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا ومؤخرًا بني سويف، وكان آخرها محافظة الدقهلية.

https://www.dostor.org/3650178

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